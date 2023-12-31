المصيلحي: التموين أنشأت أكثر من 85 صومعة بتوجيهات من الرئيس السيسي

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزارة التموين بها قطاعات كثيرة منها التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والمطاحن.

وأشار خلال لقائه يوم الخميس الموافق 28-12-2023 بطلبة مدارس النيل الدولية فرع السادس من أكتوبر إلى أن الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات والتدابير من شأنها ضبط الأسواق والأسعار بدأت بإنشاء عدد كبير من المناطق اللوجستية والمستودعات الاستراتيجية الكبيرة لتقليل الفاقد والهادر.

وأضاف أن الوزارة أنشأت أكثر من 85 صومعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على القمح من التلف، وطورت المطاحن لتعمل بنظام السلندرات، واستطاعت تطوير مصانع السكر والزيوت.

وأكد المصيلحي أن الوزارة قامت بضخ كميات كبيرة من سلعة السكر لطرحها بالأسواق بهدف زيادة المعروض.

وصرح أحمد كمال – معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أن الدكتور الوزير استمع إلى أسئلة ومناقشات الطلبة وقام بالرد علي استفساراتهم وأشاد المصيلحي بهذه المداخلات والتي أكدت مدى الفهم والوعي لدى الطلبة.

وأضاف كمال بأن الوزير وجه المسئولين بالوزارة بشرح التفاصيل العامة للطلاب لتعريفهم بالدور المنوط بهم لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير السلع، بالإضافة إلى قيامهم بعمل جولة للطلاب لمعرفة الأنشطة التي تمارسها الوزارة وشملت مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والإمكانيات التكنولوجية الموجودة بها، وصرح معاون الوزير والمتحدث الرسمي أن طلبة المدرسة قد أهدوا الوزير درعا بمناسبة الزيارة.