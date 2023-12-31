لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جدية ردًا على خطط واشنطن لنشر أسلحة صاروخية محظورة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده “روسيا” ستتخذ إجراءات جدية ردا على خطط واشنطن لنشر أسلحة صاروخية محظورة، وفقا لنبا عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



إسقاط 21 مسيرة من أصل 49 أطلقتها روسيا

وفي سياق أخر، أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، إسقاط 21 مسيرة من أصل 49 أطلقتها روسيا خلال 24 ساعة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن معظم الطائرات بدون طيار كانت تستهدف خط الدفاع الأول لأوكرانيا وكذلك البنية المدنية والعسكرية والبنية التحتية في مناطق خاركيف وخيرسون وميكولايف وزابوريزجيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت مدينة خاركيف الأوكرانية بالصواريخ والطائرات بدون طيار في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة، بعد ساعات من اتهام موسكو كييف بتنفيذ هجوم جوي مميت عبر الحدود على بيلجورود.