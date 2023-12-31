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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تشن هجوما جويا على كييف

صدى البلد

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت قصفا جديدا على مناطق أوكرانية في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة.

وأضافوا أن القصف استهدف العاصمة كييف وألحق أضرارا بالمناطق السكنية في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بكييف عبر قناة الرسائل على تطبيق تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في المنطقة شاركت في صد هجوم روسي بالطائرات المسيرة.

ولم يتضح على الفور حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف على تيليجرام إن هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على عدة موجات أصاب مباني سكنية في وسط المدينة وتسبب في نشوب حرائق. وخاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا وكانت قد تعرضت لهجومين بالصواريخ أمس السبت مما أدى إلى إصابة 21 شخصا على الأقل.

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