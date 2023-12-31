مدرب حراس الزمالك السابق: عواد كان يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر

انتقد عماد المندوه، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، في قائمة الفراعنة التى ستشارك بأمم أفريقيا 2023.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "محمد عواد كان يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر وهو يلعب ويشارك بشكل مستمر مع نادي الزمالك واستبعاده أمر غريب للغاية من جانب روي فيتوريا".

وأضاف: "لا أجد مبرر لاستبعاد محمد عواد ويجب أن يكشف فيتوريا سبب خروجه من القائمة، رغم معرفتي بإمكانيات محمد صبحي ولكنه لا يشارك مع الزمالك لفترة طويلة".