رئيس «جهاز الشروق»: بدء تنفيذ مشروعات المرافق لمنطقة الرابية المضافة للمدينة

أعلـن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشـروق، عن بدء تنفيذ خط مياه شرب رئيسى لتغذية منطقة الرابية المضافة للمدينة مستقبلاً، والذي يُعد أهم مشروعات المرافق بمنطقة الرابية، وذلك فى إطار سياسات الدولة لدفع إجراءات التقنين، وتحقيق التنمية بمناطق الامتداد المضافة لعدة مدن.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن طول خط التغذية الناقل للمياه يبلغ حوالى 1700 متر، وبقطر 710 مم، وجارٍ حالياً أعمال الحفر وتركيب المواسير، حيث تبدأ الأعمال من واجهة المنطقة المطلة على طريق القاهرة / الإسماعيلية، مروراً بالطريق الرئيسى، والذى ينتهى عند المدخل المطل على طريق "جنيفة"، لافتا إلى أن الأعمال تشمل تنفيذ 3 غرف (ربط / هواء / غسيل).

فى السياق ذاته، أشار المهندس على سعد، إلى استئناف أعمال تمهيد الطرق بمنطقة الرابية، حيث تم إنهاء التنسيقات اللازمة مع بعض الجهات الخارجية، وجارٍ إنهاء العمل بالطرق الرئيسية يتبعها العمل فى بعض الطرق بقلب المنطقة، كما تم دفع 25 معدة ثقيلة تضم 9 لوادر، و3 جليدر، و4 هراس، و3 تنكات مياه، و6 سيارات نقل قلاب.

ووجه رئيس الجهاز بسرعة إنهاء الأعمال نظراً لأهميتها، حيث ستسهم فى رسم الملامح الأولية للمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة.

كما أعلن المهندس على سعد، عن البدء فى تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة، للطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات، وذلك استجابة لطلبات سكان المنطقة، فى فترة سابقة، والتى جاء أبرز ما فيها طلبهم رصف الطرق أسوةً بالمناطق السكنية المجاورة، حيث تم البدء فى التنفيذ قبل الموعد الذى حدده رئيس الجهاز فى اللقاء.

وأوضح أنه تم إنهاء أرصفة المشاة أمام العقارات وحول مناطق الخدمات، وكذلك شبكة الغاز الطبيعى الرئيسية بالمنطقة، وأن تلك الأعمال تدخل ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق، وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، ويتبقى العمل حالياً بالخامسة.