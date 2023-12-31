أرخص موبايل سامسونج بـ كاميرا احترافية

أطلقت شركة سامسونج مصر، أرخص هاتف ذكي لها في السوق المصري، وهو هاتف Galaxy A04s.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وهي كاميرا احترافية يمكنها التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة.

يتوفر الهاتف سامسونج بشاشة مقاس 6.5 بوصة من نوع PLS TFT، ومعالج MediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة One UI 4.1.

تبلغ سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة يمكنها أن تستمر مع الاستخدام العادي لمدة تصل إلى يومين. يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 15 واط.

أرخص موبايل سامسونج للغلابة في 2023 بكاميرا احترافية

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق، ويبلغ سعره 4000 جنيهًا مصريًا تقريبا.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04s

• الشاشة: 6.5 بوصة من نوع PLS TFT

• المعالج: MediaTek Helio P22

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 4 جيجابايت

• الذاكرة التخزينية الداخلية: 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD

• نظام التشغيل: Android 12 مع واجهة One UI 4.1

أرخص موبايل سامسونج للغلابة في 2023 بكاميرا احترافية

• الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق)

• الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير

• السعر: 2499 جنيهًا مصريًا

مزايا هاتف Galaxy A04s

• كاميرا خلفية احترافية بدقة 50 ميجابكسل

• شاشة كبيرة مقاس 6.5 بوصة

• سعة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير

• سعر مناسب

عيوب هاتف Galaxy A04s

• معالج متوسط ​​الأداء

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت فقط

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

خاتمة

يعد هاتف Galaxy A04s خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بكاميرا احترافية وبسعر مناسب.

ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة وسعة بطارية كبيرة، كما أنه متوفر بسعر 4000 جنيه فقط.