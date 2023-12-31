عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل سامسونج بـ كاميرا احترافية

أرخص موبايل سامسونج
أرخص موبايل سامسونج للغلابة في 2023 بكاميرا احترافية

أطلقت شركة سامسونج مصر، أرخص هاتف ذكي لها في السوق المصري، وهو هاتف Galaxy A04s. 

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وهي كاميرا احترافية يمكنها التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة.

يتوفر الهاتف سامسونج بشاشة مقاس 6.5 بوصة من نوع PLS TFT، ومعالج MediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة One UI 4.1.

تبلغ سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة يمكنها أن تستمر مع الاستخدام العادي لمدة تصل إلى يومين. يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 15 واط.

أرخص موبايل سامسونج للغلابة في 2023 بكاميرا احترافية

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق، ويبلغ سعره 4000 جنيهًا مصريًا تقريبا.

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04s

 

• الشاشة: 6.5 بوصة من نوع PLS TFT

• المعالج: MediaTek Helio P22

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 4 جيجابايت

• الذاكرة التخزينية الداخلية: 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD

• نظام التشغيل: Android 12 مع واجهة One UI 4.1

أرخص موبايل سامسونج للغلابة في 2023 بكاميرا احترافية

• الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق)

• الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير

• السعر: 2499 جنيهًا مصريًا

مزايا هاتف Galaxy A04s

• كاميرا خلفية احترافية بدقة 50 ميجابكسل

• شاشة كبيرة مقاس 6.5 بوصة

• سعة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير

• سعر مناسب

عيوب هاتف Galaxy A04s

• معالج متوسط ​​الأداء

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت فقط

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

خاتمة

يعد هاتف Galaxy A04s خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بكاميرا احترافية وبسعر مناسب. 

ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة وسعة بطارية كبيرة، كما أنه متوفر بسعر 4000 جنيه فقط.

سامسونج Galaxy A04s مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04s أرخص موبايل سامسونج تقنية الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

قرار عاجل بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي.. ماهر همام يكشف

موضوعات متعلقة

بأقل من 4000 جنيه.. موبايل رائع من شاومي POCO يكتسح الأسواق

وفر باقتك.. ازاي تشغل Google Maps بدون إنترنت

أفضل مواقع مجانية بديلة لـ Netflix في 2023

إسرائيل تعطي شركة Intel مبلغ 3.2 مليار دولار.. ما الذي تخطط له؟

دور الأطباء في المستقبل| فوائد وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي بمجال الطب

بسعر مناسب جدا.. Honor نزلت أحدث لابتوب في فئة الـ15 ألف جنيه

أفضل هاتف من هواوي اتباع كله في يوم واحد فقط 

أفضل موبايلين Realme في 2023..توأم الـ iPhone بسعر 5000 جنيه

ترشيحاتنا

بـ10 لغات.. رئيس إسرائيل يدعو العالم لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة

ليفربول في المقدمة .. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

"هآارتس": إسرائيل وقعت في فخ استراتيجي وضعها أمام حرب طويلة الأمد

الاحتلال يكشف سبب سحب بعض جنود الاحتياط من غزة

هل ظهرت سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر؟ | تغطية خاصة

2024 سنة كبيسة.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"لا ترتبوا أسرتكم".. تحذير غريب من خبراء لـ البريطانيين

حظى باهتمام مجلس الإدارة.. استجابة فورية من النادي الأهلي لرسالة طفل فلسطيني

بالبينك الجريء.. حمدي الميرغني وزوجته في عيد ميلاد ابنتهما

نجل شقيق إلهام شاهين يحتفل بخطوبته على فتاة خارج الوسط الفني|صور

فيديو

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ