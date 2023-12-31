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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل رائع من شاومي..بسعر 3500 جنيهًا مصريًا

أرخص موبايل رائع
أرخص موبايل رائع من شاومي..بسعر 3500 جنيهًا مصريًا

 أعلنت شركة شاومي مصر  عن إطلاق أرخص هاتف ذكي لها في السوق المصري في عام 2023، وهو هاتف Redmi A2+. يتميز الهاتف بسعر مناسب للغاية وشاشة كبيرة، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مقبول.

يتوفر الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، ومعالج MediaTek Helio G25، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة MIUI 13.

تبلغ سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة يمكنها أن تستمر مع الاستخدام العادي لمدة تصل إلى يومين. يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 15 واط.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق)، وهي كاميرا مناسبة للاستخدام اليومي.

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق، ويبلغ سعره 3500 جنيهًا مصريًا.

 

مواصفات هاتف Redmi A2+

 

• الشاشة: 6.5 بوصة من نوع IPS LCD

• المعالج: MediaTek Helio G25

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 4 جيجابايت

• الذاكرة التخزينية الداخلية: 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD

• نظام التشغيل: Android 12 مع واجهة MIUI 13

• الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق)

• الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير

• السعر: 3500 جنيهًا مصريًا

أرخص موبايل رائع من شاومي..بسعر 3500 جنيهًا مصريًا

مزايا هاتف Redmi A2+

 

• سعر مناسب للغاية

• شاشة كبيرة مقاس 6.5 بوصة

• سعة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير

عيوب هاتف Redmi A2+

• معالج متوسط ​​الأداء

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت فقط

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

 

يعد هاتف Redmi A2+ خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب للغاية وشاشة كبيرة. يتميز الهاتف بسعة بطارية كبيرة وسعر منخفض، كما أنه متوفر بسعر 3500 جنيهًا مصريًا فقط.

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