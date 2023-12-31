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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لطقسها الدافئ.. انتعاش سياحي في الغردقة للاحتفال برأس السنة الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع اقتراب نهاية عام 2023، تميزت مدينة الغردقة بأجواء شتوية دافئة وشمس مشرقة يوم الأحد، حيث اندفع السياح نحو شواطئ القرى السياحية للاستمتاع برحلات بحرية مثيرة نحو الجزر والمحميات البحرية.

 

شهدت مدينة الغردقة نشاطًا سياحيًا ملفتًا مع وصول وفود سياحية من أوروبا وروسيا، حيث تزايدت رغبة المصريين في قضاء لحظات استثنائية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في أحضان منتجعات الغردقة الفاخرة.

واستحوذت الجنسية الألمانية على الصدارة في قائمة الجنسيات الأوروبية القادمة إلى الغردقة بالبحر الأحمر، حيث شهدت الفنادق والقرى السياحية إشغالات متزايدة خلال فترة إجازة رأس السنة الجديدة.

 

تعكس هذه الزخة السياحية الإيجابية التنوع والسحر الفريد لمنطقة البحر الأحمر، حيث يتزايد إقبال السياح من جميع أنحاء العالم على استكشاف جمالها الطبيعي والاستمتاع بفعالياتها المميزة خلال فترة الاحتفال ببداية العام الجديد.

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