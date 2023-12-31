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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم العالي: تطور مصري ملحوظ بالتصنيفات العالمية في البحث العلمي| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن القيادة السياسية أولت قطاع التعليم العالي اهتمامًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أنه الآن يتم حصد ثمار تلك الجهود.

وأشار “عبد الغفار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إلى أن هناك تطورا ملحوظا للغاية في التصنيفات العالمية لمصر في البحث العلمي، موضحًا أن البحث العلمي وظيفته الأساسية هو تلبية الاحتياجات ومواجهة التحديات داخل الدولة المصرية.
 

ولفت الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن البحث العلمي يعني وجود ابتكار وبالتالي تحويل الابتكار إلى منتج يفيد المجتمع المصري، مضيفًا أن هذا العام شهد انطلاق فكرة جديدة وهي التحالفات الإقليمية والتحالف الإقليمي يضم الجامعة والمراكز البحثية والشركات الصناعية الكبرى وشركات الإنتاج الاقتصادي داخل كل إقليم جغرافي داخل مصري، ويهدف التحالف من جمع كافة الأطراف لمناقشة التحديات الموجودة وإيجاد حلول لها، وسيتم تنفيذ مركز تنفيذي أعلى دوره الإشراف على التحالفات السابعة وتوفير التمويل للمشروعات البحثية الكبرى.

التعليم العالي البحث العلمي التحالفات الإقليمية الاولي المصرية عادل عبد الغفار

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