بعد إنضمامها للقوات البحرية| تعرف على إمكانيات الفرقاطة القدير

وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الفرقاطة القدير من طراز MEKO-A200 ، بعد إتمام إجراءات إستلامها بمدينة Bremerhaven الألمانية لتنضم للأسطول البحرى المصرى ، حيث تم بناؤها بشركة TKMS الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية على متن الفرقاطة القدير

الفرقاطة القدير

وفى تقليد بحرى أصيل شاركت عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر فى تنفيذ إستعراض بحرى أمام ساحل مدينة الأسكندرية إحتفالاً بإستقبال الفرقاطة "القدير" .

إمكانية الفرقاطة القدير

مميزات الفرقاطة القهار

تمتاز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحرى

تصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة

يبلغ طولها الكلى 121.6 متر

تصل إزاحتها إلى 3931 طن

تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة

تعمل على مكافحة التهديدات المختلفة البحرية "سطحية – جوية – تحت السطح"

تعمل على مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية

تقوم بتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر

تمتاز بالقدرة على تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها

تنفيذ عمليات الدعم الإنساني بالمناطق المنكوبة

الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية في استقبال الفرقاطة القدير

قائدالقوات البحرية

كما ألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطاقم الفرقاطة ، مشيداً بقدرتهم على تحقيق أقصى درجات التميز فى إستيعاب المنظومة القتالية والتكنولوجية الحديثة بالفرقاطة خلال فترة الإعداد.

يأتي ذلك فى إطار ما تنفذه القوات المسلحة من إستراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسية ومختلف الأسلحة التخصصية وفقاً لرؤية القيادة السياسية بما يعظم من قدرات وإمكانيات القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن القومى المصرى.