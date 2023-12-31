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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع ملحوظ في نسب تنفيذ الطرق والكباري والأنفاق خلال 2023/2022

صدى البلد

أصدر الجهاز  المركزي  للتعبئة  العامة  والإحصاء  اليـوم   الاحد   النشرة  السنوية لإحصاء  التشييد والبناء لشركات القطاع  العام/ الأعمال العام لعام 2021 / 2022.

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســــطة شركات القطاع العـــام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022مقابـــــل  43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة  قدرهـــــا 36.1٪ .

كما بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عــــام 2021/2022 مقـابــــل  17.0مليــار جنيه عــــام2020/2021 بنسبة زيادة  قدرهـــــا 42.2٪ .
 

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، إلى أن إجمالى قيمه محطـــات وشبكات المياه المنفذة  بلغ    4.7 مليار جنيه عـــام 2021/2022 مقابــــل   4.3 مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرهــــا 8.7٪.

وبلغ إجمـالي قيمة محطـــات وشبكات المجارى المنفذة10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022  مقابل 5.8مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة   قدرها 86.6٪.

كما بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 1.2 مليـــارجنيــه عــام 2021/2022  مقابل 0.7مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة   قدرها86.5 ٪ .

وبلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفذ   1.2  مليار جنيه عام2021/2022مقابل1.0مليار جنيه عـــام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـــا 13.4 ٪ .

و بلــــغ إجمــالى قيــــمــة المبـــاني السكنيـــة المنفــــذه 2.0 مليــــار جنيـــــه عــــــام2021/2022 مقــابــــل  3.4مليــار جنيــه عـــــام202/2021 بنســبـــة انخفاض  قدرهــا 41.6٪.

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