الإحصاء: ارتفاع ملحوظ في نسب تنفيذ الطرق والكباري والأنفاق خلال 2023/2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الاحد النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021 / 2022.

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســــطة شركات القطاع العـــام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022مقابـــــل 43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرهـــــا 36.1٪ .

كما بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عــــام 2021/2022 مقـابــــل 17.0مليــار جنيه عــــام2020/2021 بنسبة زيادة قدرهـــــا 42.2٪ .



وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، إلى أن إجمالى قيمه محطـــات وشبكات المياه المنفذة بلغ 4.7 مليار جنيه عـــام 2021/2022 مقابــــل 4.3 مليار جنيه عام 2020/2021بنسبة زيادة قدرهــــا 8.7٪.

وبلغ إجمـالي قيمة محطـــات وشبكات المجارى المنفذة10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقابل 5.8مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها 86.6٪.

كما بلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات الكهرباء المنفـــذة 1.2 مليـــارجنيــه عــام 2021/2022 مقابل 0.7مليار جنيه عام 2020/2021بنسبه زيادة قدرها86.5 ٪ .

وبلغ أجمـالي قيمـــه المبــاني التعليميــــة المنفذ 1.2 مليار جنيه عام2021/2022مقابل1.0مليار جنيه عـــام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـــا 13.4 ٪ .

و بلــــغ إجمــالى قيــــمــة المبـــاني السكنيـــة المنفــــذه 2.0 مليــــار جنيـــــه عــــــام2021/2022 مقــابــــل 3.4مليــار جنيــه عـــــام202/2021 بنســبـــة انخفاض قدرهــا 41.6٪.