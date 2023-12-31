صحيفة بريطانية: إسرائيل تهدد المنطقة بحرب واسعة.. وعدوانها على غزة مجرد عبث

مع تزايد عدد الشهداء في غزة يبحث الإسرائيليون عبثاً عن أي علامة على النصر، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف مخيمات اللاجئين في غزة مع توسيع قواتها عملياتها البرية وفرار عشرات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم.

وقالت الصحيفة إن ذلك مجرد عبث وهو ما يسير بالفلسطينيين للدخول إلى عام جديد مليء بالدم والدمار مثل الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

وذكرت الصحيفة أن القصف الصهيوني لم ينجم عنه نتيجة تذكر بل إن استمرار العدوان يهدد بتصعيد أوسع للحرب في المنطقة وذلك مع اشتداد المناوشات على الحدود الشمالية للأراضي المحتلة مع لبنان.

وفي الوقت الحالي يبدو أن الأمل ضئيل في حدوث توقف مؤقت للقصف ووقف إطلاق النار.