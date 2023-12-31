أخبار السيارات|سيارة الرئيس بوتين للبيع بـ 868 ألف جنيه.. أعطال تصيب سيارتك فجأة من دون تحذيرات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

عرضت سيارة لادا نيفا للبيع بأحد معارض السيارات البريطانية ، وهي من نفس طراز سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بالإضافة الي ان سيارة لادا نيفا من السيارات المفضلة لدي الرئيس بوتين .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق ، وذلك يعد للعوامل التي اثرت علي قطاع صناعة السيارات عالميا والتي نتج عنها عدم توافر طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 و 2024 ، بالإضافة إلي عدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافر الإصدارات الجديدة يتم وضع أوفر برايس علي سعرها الرسمي .

تتعرض السيارات دائما علي الطرق السريعة لعدة أعطال مفاجأة ويحدث ذلك دون سابق إنذار ودون تحذيرات مسبقة، وتظهر تلك الأعطال بالأجزاء الميكانيكية والكهربائية التي يتكون منها محرك السيارة.

خلال الفترة القامة سيتوافر بمصر سيارة نيسان إكس تريل e-Power الهجينة ، وستعتمد نيسان تريل علي تقنية نيسان المستقبلية ، وتنتمي إكس تريل e-Power لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أعلن وكيل سيارات جيلي عن طرح سيارة جيلي كول راي الفيس ليفت بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة ، وتنتمي جيلي كول راي لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .



