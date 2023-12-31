استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل .. وبيان عاجل لـ إقليم كردستان

أعلنت فصائل عراقية، اليوم الأحد، عن استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بمسيّرات.

وحسب موقع "شفق" العراقي، قال مصدر أمني اليوم الأحد، إنه تم سماع دوي انفجار "كبير" في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

أضاف أنه "في حدود الساعة 4:45 من عصر اليوم سُمع دوي انفجار كبير قرب مطار أبيل في منطقة عينكاوة"، لافتًا إلى أن الانفجار يعتقد أن يكون ناجما عن انفجار طائرة مسيرة".

وعقب ذلك، أعلنت المقاومة في العراق، في بيان صادر عنها، استهداف "قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل بالطيران المسيّر"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو".

من جانبه، أكد جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، إسقاط طائرة مسيرة ملغومة حاولت استهداف القاعدة الأمريكية في مطار أربيل الدولي.