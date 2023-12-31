عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

حصاد جامعة الأزهر 2023 .. تدشين كليات وأقسام جديدة تسهم في تقليل اغتراب الطلاب.. وتطبيق الاختبارات الإلكترونية للقرآن الكريم وتوثيقُها بالصوتِ والصور

جامعة الازهر
جامعة الازهر

تُواصلُ جامعةُ الأزهرِ عطاءَها خدمةً لطلابِها ورعايةً لمصالحِهم والذين بلغَ عددُهم  ٣٦٥ ألفَ طالبٍ و٢٣ ألفَ وافدٍ...وتضمُ الجامعةُ ٩١ كليةً يعملُ بها نحوها من 15 ألفَ عضو هيئةِ تدريسٍ.. و17 ألفَ موظفٍ  كما تضمُ 38 مركزًا بحثيًّا و18 معهدًا و6 مستشفيات.

شهدت الجامعةُ تدشينَ كلياتٍ وأقسامٍ جديدةٍ تسهمُ في تقليلِ اغترابِ الطلابِ وتيسرُ على أولياءِ الأمورِ وتخدمُ المجتمعَ...ومن ذلك تهيئةُ أرضِ البهنسا بالمنيا لتضافَ إلى صروحِ جامعةِ الأزهرِ وكذلك إنشاءُ قسمٍ للشريعةِ والقانونِ بنات بالأقصر وفصولٍ لهندسةِ البناتِ بقنا.. وشعبةٍ للقراءاتِ بكليةِ الدراساتِ الإسلاميةِ بنات بالقاهرةِ.

 كما تمَّ تحويلُ قسمِ الصحافةِ والإعلامِ بكليةِ الدراساتِ الإسلاميةِ والعربيةِ بنات إلى كليةٍ مستقلةٍ تحملُ اسمَ كليةِ الإعلام بنات.. وتمَّ نقلُ كليةِ التربيةِ الرياضيةِ من منطقةِ الخانكةِ بالقليوبيةِ إلى مدينةِ نصرٍ بالقاهرةِ؛ حتى تتمكنَ الطالباتُ من التدريباتِ العمليةِ بسهولةٍ ويسرٍ، كما تمتِ الإفادةُ من المساحاتِ الفارغةِ في الحرمِ الجامعيِّ ببناءِ مبنًى جديدٍ لكليةِ الشريعةِ والقانونِ، والبدءُ الفعليُّ في بناءِ مدرجاتٍ مركزيةٍ بجوارِ بوابةِ كليةِ الزراعةِ تستفيدُ منها كلُّ كلياتِ الجامعةٍ.

كما تم افتتاحُ معملِ تخزينِ الطاقةِ بعلومِ بنين القاهرةِ، ومعمليّ السمومِ وأبحاثِ تخزينِ الطاقةِ بعلومِ بنين أسيوط، كما تم افتتاحُ متحفِ قسمِ التشريحِ بطبٍّ بنات أسيوط  كما تمَّ رفعُ ثلاثٍ وستينَ مجلةً علميةً على بنكِ المعرفةِ المصريِّ، وحصولُ أكثر من أربعينَ مجلةً على أعلى تقييمٍ من المجلسِ الأعلى للجامعاتِ كما تمتْ إضافةُ ثلاثِ مجلاتٍ علميةٍ إلى أكبرِ دورِ النشرِ العالميةِ مؤسسةِ السيفيرِ؛ تمهيدًا لإدراجِهم بسكوبس.


افتتاحُ أعمالِ التطويرِ والتجديدِ الشاملِ بمستشفى الزهراءِ الجامعيِّ التي شملتْ  أقسامَ: «جراحةِ الأوعيةِ الدمويةِ-  الأمراضِ الجلديةِ والتناسليةِ- النساءِ والتوليدِ- وحدةِ الأطفالِ المبتسرينَ- الجراحةِ العامةِ (أ) و (ب) - جراحةِ المسالكِ البوليةِ». 

افتتاحُ مسجدٍ ومعملٍ للحاسبِ الآليٍّ واستديو بكليةِ الدعوةِ؛ لتدريبِ الطلابِ وتأهيلِهم على الخطابةِ والتعاملِ مع وسائلِ الإعلامِ.

افتتاحُ مركزٍ للاختباراتِ الإلكترونيةِ ووحدةٍ للنُّظمِ والشبكاتِ، وقاعةٍ للفنونِ، ومجمعٍ للكنترولاتِ، ومسجدٍ جديدٍ بكليةِ التربيةِ بنين القاهرةِ.


تطبيق الاختبارات الإلكترونية للقرآن الكريم وتوثيقُها بالصوتِ والصورةِ لطلابِ الفرقِ النهائيةِ؛ لتحقيقِ العدالةِ والمساواةِ بينَ الطلابِ؛ تمهيدًا لتعميمِها على كلِّ الفرقِ الدراسيةِ.

التنفيذُ الفعليُّ لبرنامجِ بياناتِ الرسائلِ العلميةِ بكليةِ الدراساتِ العليا؛ لكي يتسنى للباحثينَ استخراجُ البراءاتِ والإفاداتِ دونَ الحاجةِ للتنقلِ بين الكلياتِ وقطعِ مسافاتِ السفرِ.

اعتمادُ لائحةِ الساعاتِ المعتمدةِ لكليتي: الإعلامِ، والتربيةِ الرياضيةِ بنين.

التطبيقُ الفعليُّ لفتحِ التسجيلِ في الدراساتِ العليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه للأقسامِ والتخصصاتِ المستوفيةِ للشروطِ (3 أساتذة – 3 أساتذة مساعدون لمرحلة الدكتوراه، 2 أساتذة، 2 أساتذة مساعدون للماجستير)

إلزامُ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ الحفاظَ على اللغةِ العربيةِ في قاعاتِ الدرسِ، الأمرُ الذي شهدَ قبولًا من الغيورينَ على اللغةِ، وصدًى طيبًا في وسائلِ الإعلامِ؛ فاستحقَ الشكرَ والتقديرَ من مجمعِ الخالدينَ.

تفعيلُ المجالسِ العلميةِ في الكلياتِ.

تفعيلُ مركزِ تحقيقِ النصوصِ وإخراجُ تحقيقاتٍ جديدةٍ، منها: (آدابُ المريدِ الصادقٍ مع مَن يريدُ الخالقَ للإمامِ الشعرانيّ)  و(الأغنى في شرحِ أسماءِ اللهِ الحسنى) لأبي الحسنِ الحرالي المراكشيِّ المالكيِّ.

حصولُ ثماني كلياتٍ على شهاداتِ (اعتمادٍ للمرةِ الأولى – تجديدٍ للاعتمادِ) من الهيئةِ القوميةِ لضمانِ جودةِ التعليمِ والاعتمادِ وحصولِ عشرةِ برامجَ على شهادةِ ضمانِ الجودةِ.

وفي مجالِ خدمةِ المجتمعِ
نظمتِ الجامعةُ عدةَ قوافلَ بالتعاونِ مع مشيخةِ الأزهرِ الشريفِ ووزاراتِ: التضامنِ الاجتماعيِّ، والصحةِ، والهيئةِ العامةِ لمحوِ الأميةِ وتعليمِ الكبارِ، وجمعياتِ المجتمعِ المدنيِّ، فجابتْ قوافلُ الجامعةِ المحافظاتِ الحدوديةَ والمناطقَ النائية، كما خصصت قوافل لأهالي غزة بفلسطين

كذلك تمَّ تنظيمُ خمسمائةِ امتحانٍ فوريٍّ للأميينَ
وعددٍ من الموائدِ للمغتربينَ في رمضانَ، 
وأربعةٍ من معارضِ الملابسِ المجانيةِ، وتم تركيبُ تسعةٍ وخمسينَ مبردًا.

كما تمَّ إطلاقُ مبادرةٍ لذوي الهممِ وتم توزيعُ حواسيبَ آليةٍ عليهم.

كما تمَّ تكريمُ المتميزينَ في مبادرةِ: المسْ حلمكَ بالتعاونِ مع أخبارِ اليومِ.


وفي مجالِ التعاونِ الثنائيِّ وتوقيعِ مذكراتِ التفاهمِ:

قامتِ الجامعةُ بتجديدِ مذكرةِ التفاهمِ بين جامعةِ الأزهرِ وجامعةِ السلطانِ أحمد شاه بولاية ببهانج – ماليزيا في مجالِ البحثِ العلميِّ وتبادلِ الخبراتِ الأكاديميةِ.

توقيعُ مذكرةِ تفاهمٍ مع جامعةِ العلامةِ محمد إقبال المفتوحةٍ بإسلام آباد – باكستان في العلومِ العربيةِ والشرعيةِ في مجالاتِ البحثِ العلميِّ وتعزيزِ البرامجِ التعليميةِ المشتركةِ وتبادلِ الزياراتِ.

توقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مع جامعةِ بنها وجامعةِ بنها الأهليةِ.

توقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مع جامعةِ حلوان.

توقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مع وزارةِ الثقافةِ؛ بهدفِ تنميةِ الوعيِ والحافظِ على الهويةِ. 

توقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مع وزارةِ العدلِ لتدريبِ وتأهيلِ خريجي معهدِ معاوني القضاءِ.

وفي مجالِ الجوائزِ والتكريماتِ
حققت الجامعةُ العديدَ من الجوائزِ على مستوى الأفرادِ أو الفرقِ الجماعيةِ وهي كالتالي:

- المركزُ الأولُ على مستوى الجامعاتِ المصريةِ في مجالِ حوافزِ العلومِ والتكنولوجيا وهو ما لاقى إشادةً من المجلسِ الأعلى للجامعاتِ.

- حصولُ فريقِ جامعةِ الأزهرِ google ds alazhar (gdsc) على المركزِ الأولِ على مستوى العالمِ في عددِ الأحداثِ والتأثيرِ الذي أحدثَه في٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م مجالِ التكنولوجيا ونشرِ المعرفةِ.

- حصولُ فريقِ طالباتِ الشريعةِ والقانونِ باللغةِ الإنجليزيةِ على المركزِ الأولِ في مسابقةِ التحكيمِ التجاريِّ متفوقات على طلابِ مائة وعشر جامعاتٍ مصريةٍ وعربيةٍ من أكثرَ من عشرينَ دولةً.

- حصولُ طلابِ التربيةِ الرياضيةِ بنين على المركزِ الأولِ على مستوى الجامعاتِ في المصارعةِ في المسابقةِ التي نظمَها الاتحادُ الرياضيُّ المصريُّ للجامعاتِ.

- حصولُ فريقِ كليةِ الزراعةِ على جائزةِ الإسكوا بالأممِ المتحدةِ لأفضلِ محتوًى علميٍّ رقميٍّ عربيٍّ.

- حصولُ عضوينِ من هيئةِ التدريسِ بالجامعةِ على المركزِ الأولِ في المسابقةِ العالميةِ للقرآنِ الكريمِ، هما: (ماهر فرماوي، وحمادة خطاب).

-حصولُ فريقِ فرعِ البناتِ على المركزِ الثالثِ في جائزةِ التميزِ الحكوميِّ (تكافؤُ الفرصِ وتمكينُ المرأةِ).

-حصولُ طلابِ وطالباتِ كلياتِ طبِّ الأسنانِ على المراكزِ الأولى في مسابقةِ أوائلِ الطلبةِ التي نظمتْها الجمعيةُ المصريةُ لأطباءِ الأسنانِ.

- حصولُ ثلاثةٍ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ على جوائزِ الدولةِ التشجيعيةِ.

- حصولُ كليةِ طبِّ البناتِ على شهادةِ الأيزو  الدوليةِ في الإدارةِ وجودةِ التعليمِ.

-منحُ رئيسِ جامعةِ الأزهرِ وسامَ (شفاعة) من الدرجةِ الثانيةِ من دولةِ كازاخستان.


وفيما  يخصُّ العمليةَ الإداريةَ:
- عقدتِ الجامعةُ ورشًا تدريبيةً للموظفينَ بالجامعةِ عن القوانينِ واللوائحِ المنظمةِ للطلابِ الوافدينَ.

-بدءُ تطويرِ مطبعةِ جامعةِ الأزهرِ.
-عقدُ ورشٍ تدريبيةٍ على منظومةِ الحرمِ الذكيِّ.

-الموافقةُ على صرفِ مكافآتِ الامتحاناتِ الشفهيةِ دفعةً واحدةً نهايةَ كلِّ عامٍ.

-التعجيلُ بصرفِ المستحقاتِ الماليةِ للحاصلينَ على أحكامٍ قانونيةٍ في المادةِ 15.

- تسليمُ العملِ لأوائلِ الخريجينَ من دفعاتِ  2014 و2015م.
-صُنفت جامعة الأزهر ضمن أفضل ١٠٪ من الجامعات العربية لعام ٢٠٢٣ وفقًا للتصنيف السنوي لمؤسسة التايمز للتعليم العالي، حيث حصلت الجامعة على المركز ٣٢ من بين ٣١٦ جامعة عربية.

كما تصدرت جامعة الأزهر الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في الإصدار الجديد لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لعام ٢٠٢٤، لتصبح الجامعة بهذا التصنيف ضمن أفضل ٣٠٪ من جامعات العالم.

وفي سياق متصل حصلت جامعة الأزهر على تقييم التميز الأكاديمي من مؤسسة QS العالمية لتصنيف الجامعات في مملكة البحرين.


-سيرت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، قافلتين إغاثيتين للإخوة الأشقاء في قطاع غزة؛ للتخفيف عن معاناتهم جراء الحرب التي يشنها المحتل الإسرائيلي على سكان القطاع، حيث تابع فضيلته تحركات القافلتين، وقام بتفقدهما أثناء مرحلة التجهيز حتى الانطلاق، والتي ضمت ١٢ شاحنة محملة بنحو٨٠٠ طن من  المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

الأزهر الدراسات الإسلامية معمل تخزين الطاقة بعلوم بنين القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي..شاهد كيف استقبلت الإمارات عام 2024

دعاء العام الجديد ورأس السنة.. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات

دبي تستقبل 2024 باحتفالات وألعاب نارية مذهلة | فيديو وصور

البنك المركزي يعطل العمل بالجهاز المصرفي غدا

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومعدات عسكرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بسعر خرافى.. أسماء ابراهيم تثير الجدل بفستانها من حلقة إيناس الدغيدي

بخصر منحوت.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة زوجها

"لا ترتبوا أسرتكم".. تحذير غريب من خبراء لـ البريطانيين

فيديو

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

بعد الخلاف| لحظات صلح أنغام وأصالة فى حفل ليلة نجمة العرب ..فيديو

هل ظهرت سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر؟ | تغطية خاصة

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ