وليد صلاح الدين:مباراة بيراميدز صعبة فى كأس الرابطة والفرق تطمح للتتويج باللقب

أكد وليد صلاح الدين نجم كرة القدم المصرية السابق ومدير الكرة الحالي بفرق زد أن جميع الفرق تطمح للتتويج ببطولة كأس الرابطة هذا الموسم بسبب اعتذار الأهلي والزمالك.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" جميع الفرق تطمح ولديها الدوافع من أجل تحقيق بطولة كأس الرابطة للمشاركة فى بطولة السوبر العام المقبل وايضا الطموح زاد بسبب غياب الأهلي والزمالك عن البطولة.

وأضاف:" مباراة بيراميدز صعبة فى بطولة كأس الرابطة وجميع الفرق صعبة ونبدأ بمباراة طلائع الجيش مع صعوبة أيضا مواجهة فاركو، وليس بيراميدز فقط وقرعة كأس الرابطة متوازنة.