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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فلفل محشي باللحمة المفرومة في اسرع وقت

فلفل محشي
فلفل محشي

فلفل محشي باللحمة المفرومة،يعد وجبة مميزة لسهولة تحضيرة ،وطعمه اللذيذ والشهي، ومفيد لإحتوائه على العناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والبروتينات،ويمكنك تقديمه بطبقة مغطاة من جبنة الموزاريلا الشهية.

وفيما يلي خطوات عمل فلفل محشي باللحمة المفرومة.
طريقة عمل فلفل محشي باللحمة المفرومة:
المقادير:

‏-  ½كيلو فلفل حلو
‏-  400 جرام لحم مفروم
‏-  1 كوب فطرمقطع
‏-  2 بصل مقطع شرائح
‏-  3 معلقة كبيرة بقدونس
‏-  1 معلقة كبيرة زيت نباتي
‏-  1 معلقة صغيرة فلفل أسود
‏-  1 معلقة صغيرة كمون
‏-  1 معلقة صغيرة ملح
‏-  شطة - حسب الرغبة

طريقة التحضير:

نسخن الفرن على درجة حرارة 180.
في مقلاة على حرارة متوسطة نسخن الزيت.

نضيف شرائح البصل ونقلب حتى يذبل.
نضيف المشروم مع الاستمرار في التقليب حتى يذبل.

نضيف اللحم المفروم مع التقليب جيداً ثم نتبل بالملح والفلفل الأسود.
نضيف الكمون والشطة والبقدونس ونقلب حتى ينضج اللحم.

نحشي حبات الفلفل الحلو بحشوة اللحم.
ندهن صينية فرن كبيرة بالقليل من الزيت. ثم نوزع الفلفل المحشي.

ندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون ثم نقدمها ساخنة.

فلفل محشي لحمة مفرومة فلفل رومى لحم بقدونس

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