مفاجأة عاجلة..منتخب مصر يعلن سر استبعاد عبد الله السعيد

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول عن سر استبعاد عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز من قائمة المنتخب الوطني المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

وقال محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" عبدالله السعيد لاعب كبير والجميع فى منتخب مصر واتحاد الكرة يحمل له التقدير المناسب علي ما قدمه ويقدمه للكرة المصرية.

وأضاف:"عدم اختيار عبد الله السعيد ليس تقليل منه، واستبعاده ليس بسبب رغبته فى الاستمرار فى الاعتزال الدولي ، ولا الاستبعاد فني، وبالفعل حدث تواصل معه وأنا تحدثت معه وهو أكد للجهاز الفني وروي فيتوريا أنه داعم لنا بشدة خلال المرحلة المقبلة وفى كأس الأمم الأفريقية.

وتابع:" فى بعض الأوقات أى قائمة يتم اختيارها يكون من خلال الجهاز الفنى لهم رؤية معينة بشأن اللاعبين واحتياجاته فى البطولة ولكن ليس تقليل من اللاعب لأنه لاعب قدير.

ويذكر أن المنتخب الوطني يقع فى مجموعة تضم كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، وسيواجه المنتخب الموزمبيقي يوم 14 يناير