إصابة شخصين في حادث طعن بمستوطنة إسرائيلية قرب القدس

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بإصابة شخصين في حادث طعن بمستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الأحد.

وحسب الصحيفة العبرية، أصيب الشخصان بجروح طفيفة قرب القدس، بحسب مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، لافتة إلى أنه تم القبض على المشتبه فيه.

وفي سياق آخر، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الكيان الصهيوني قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة.

وقالت الإذاعة: "بعد تقييم الأوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 5 ألوية من الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه من بين الألوية الخمسة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط.