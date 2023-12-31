رئيس حزب الاتحاد يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الجديد

وجه رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسة العام الميلادي الجديد، متمنيًا من الله عز وجل أن يمن على مصر بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء في كافة المجالات، وأن يتمم على شعبها نعمة الوحدة والترابط التي يعيش في كنفها.

وأكد "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن عام 2024، يحمل العديد من التحديات التي تحتم على الشعب المصري الوقوف بصلابة تجاههها، من أجل تجاوزها، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتأزم والتي زادت الأوضاع الداخلية تعقيدًا من الناحية الاقتصادية، إلا أن ذلك لم يؤثر على استقرار الوطن وتماسك أبناءه.

وقال رئيس حزب الاتحاد، إن الشعب المصري نجح خلال عام 2023 أن يتجاوز العديد من الأزمات والتحديات التي وقفت أمامه، وقد عكست ذلك العديد من المواقف التي شهدناها هذا العام، والتي كان آخرها الانتخابات الرئاسية التي شهدت إقبالًا تاريخيًا.

وشدد رضا صقر، أعلى أنه كله ثقة في أن يواصل الشعب المصري وقفته القوية بجانب القيادة السياسية، للعبور بمصر إلى بر الأمان، كما عبرت سابقًا، مؤكدًا أن الشعب سيواصل موقفه الأصيل الذي يعكس معاني التماسك والترابط دائما.