هشام الجخ: نشهد مقومات تؤكد حدوث تطورات وانفراجة كبيرة في 2024

أكد الشاعر هشام الجخ، تفاؤله بأن العام الجديد 2024 يحمل الخير، وسيكون الوضع أفضل عما كان عليه في عام 2023، قائلا: "وصلنا لمرحلة الوحش، وتعبنا جدًا، في إيه تاني ممكن يحصل في 2024؟".

وقال هشام الجخ، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إنه متفاءل بأن يكون عام 2024 هو عام انفراجة وخير قادم، مؤكدًا أن هناك مقومات ودلالات تؤكد أن عام 2024 سيشهد تطورات وانفراجة كبيرة.

وأضاف: أتمنى أن نكون في المنطقة التي ستنجو في 2024، مؤكدا أن العالم العربي والمنطقة مرت بأزمات كبرى.

وتسائل: لماذا لا تقوم الوحدة العربية في عام 2024 ولو بأربع دول كـ"مصر والسعودية والإمارات والكويت؟"، موضحًا أن أزمة الدول العربية أنها لما تتفق قط، ومن السهل حدوث الاتفاق وإتمام الوحدة العربية.