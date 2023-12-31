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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحب اللغة العربية.. البابا تواضروس الثاني: قرأت كتبا لطه حسين وإحسان عبدالقدوس

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يجب القراءة باستمرار، لكن التاريخ الطويل لا يحفظه بنسبة 100%، راويا موقفا في أثناء جائحة كورونا.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: تقرر وقتها غلق الكنائس والأديرة إلا أنه فوجئ بشخص اعترض على القرار، وهو موقف جديد تعرض له، فأخذ يبحث في التاريخ عن وقوع وباء قبل ذلك.
 

وأضاف أنه فوجئ في التاريخ أنه في زمن معين حدث وباء وأغلقت الكنائس 9 سنوات والبلد بأكملها، ومن ثم أحيانا هناك نقاط في التاريخ لا يعرفها، ولكن الظروف تجعله يطلع عليها ويجعلها في ذهنه.
 

وأشار إلى أن بعض معلميه للغة العربية في المرحلة الإعدادية والثانوية لم يكونوا ذا كفاءة كبيرة، وكان هناك مدرس يضربهم بقسوة للغاية عندما يخطئون، وبسبب أسلوبه لم يرتح له.

وتابع: عندما تخرجت في الجامعة حرصت على اقتناء كتاب في اللغة العربية وذاكرتها وعرفت النحو، فاستسيغ القراءة الأدبية والكتابات الفلسفية وقراءة الشعر، فأصبحت اللغة لها جمالاً مع خطه الحلو.

 

وأوضح أن اللغة العربية جميلة، وعندما تنشر كتابات لخطاط يكون متأثراً بطريقة الخط والنظام الخاص بها، معلقا "أحب أقرأ في اللغة العربية، وأحيانا أجد ألفاظاً صعبة فأبحث في المعاجم وقرأت قصصاً وكتباً للأدباء الكبار مثل طه حسين ويوسف السباعي وإحسان عبدالقدوس وزكي نجيب محمود، وتجعلني أدخل في عالم آخر اشتاق إليه، فالكتابات الأدبية إنسانية".

 

البابا تواضروس الثاني الكرازة المرقسية جائحة كورونا الإعلامية قصواء الخلالي الكنائس

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