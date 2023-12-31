شجاعة.. البابا تواضروس: قراري بزيارة القدس ساهم في وجود قبطي مصري هناك

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن شجاعة قراره بزيارة القدس ساهم في فتح زيارة الأقباط للقدس للتبارك من الأراضي المقدسة.





و أضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار خاص ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، الأقباط يذهبون لزيارة هذه الأماكن فقط، وليس لهم علاقة بإسرائيل نهائيا، ويرجعون مشحونين ببركات، وأصبح هناك انتعاشة وحضور قبطي مصري في القدس.

وأكمل: وجود مطران مصري في القدس شيء مهم، ووجود شعب مصري هناك شيء مهم أيضا، ورؤية المسؤول تكون أوسع وتحتاج إلى الشجاعة.



وأوضح يوجد لدينا حاليا 38 أسقف خارج مصر، وفي بداية البابا شنودة في 1971 لم يكن للكنيسة القبطية خارج مصر سوى أسقفين فقط في القدس والسودان.



واسترسل: من ثم لوجود الناس والرعاية لابد أن يكون هناك شكل كنسي، بوجود أسقف مسؤول عن كنائس بها كهنة وهذه الكنائس بها شعب، ليكون هرم الرعاية واضحاً، وهذه تحتاج إلى شجاعة ولا يفوت الفرصة مدام هناك حكمة واتزان.

