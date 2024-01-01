أبو الروس يحيي حفل رأس السنة على باخرة نيلية في الزمالك

أحيا الفنان والمطرب حسن أبو الروس احتفالية راس السنة 2024 داخل أحد المراكب النيلية بالزمالك بحضور كامل العدد من الشباب ممن هم فوق ال 18 عام بالإضافة الى السياح العرب والأجانب.

وأشعل أبو الروس الحفل بمجرد صعوده على خشبة المسرح وسط فرقته الموسيقية والاستعراضية وقدم العديد من أغانيه الشهيرة منها "كل الناس" ، " لما باجي" ،"مليونير" ،" فلتت" ،"كل البنات" .. بالإضافة الى أغنيتة الجديدة "فوق" والتي حصدت المزيد وهتافات وصيحات الإعجاب وكان ضمن الحضور أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل "بطن الحوت" و الذي يشارك ابو الروس فى بطولته.



كما حرص أبو الروس على المشاركه فى صباح ليلة راس السنة بإحتفالية خيرية اقامتها مؤسسة 180 ل 400 طفل من الأيتام من مناطق اكتر من خمس مناطق فقيرة مختلفة مثل مصر القديمة و عزبة الهجانة و عزبة خير الله و من دور أيتام منها دار أولادي وذلك داخل مدرسة نيو جينيريشن على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وحضر ابو الروس بدون مقابل متبرعا بأجره واشاع البهجة وسط الايتام من الأطفال المحتاجين بأغانيه المميزة علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة وقام بالتصوير وديد.



وكان الفنان والمطرب حسن أبو الروس قد أحيا مؤخرا واحدة من أقوى حفلات النسخة الربعة من مهرجان ميدل بيست 2023 ساوندستورم الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة 200 فنان عربي وعالمي قدموا أجمل الأغاني، والمقطوعات الموسيقية، على 8 مسارح ضمن فعاليات أكبر مهرجانا للموسيقي في الشرق الأوسط، وأكثرها إثارة في المنطقة.

وحضر ابو الروس حفل ميدل بيست بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وكان لمشاركته بالمهرجان اهتماما إعلاميا من قبل القنوات الفضائية ووسائل الإعلام العربية والأجنبية.

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