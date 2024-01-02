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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تستاهل كل جنيه.. أفضل إكسسوارات تشتريها لـ آيفون

تستاهل كل جنيه..
تستاهل كل جنيه.. أفضل اكسسوارات تشتريها لـ آيفون

يقدم iPhone مجموعة واسعة من الميزات والإمكانيات، ولكن هناك بعض الملحقات التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أقصى استفادة من جهازك، سنلقي نظرة على بعض أكثر إكسسوارات iPhone فائدة التي تستحق كل جنيه من ميزانيتك.

 شاحن MagSafe

 شاحن MagSafe

يعد شاحن MagSafe أحد أفضل الملحقات التي يمكنك شراؤها لجهاز iPhone الخاص بك. إنه سهل الاستخدام وسريع الشحن، كما أنه يوفر طريقة أنيقة لوضع هاتفك على سطح المكتب.

حافظة iPhone

حافظة iPhone

تعد حافظة iPhone ضرورية لحماية هاتفك من الخدوش والصدمات. هناك مجموعة متنوعة من حافظات iPhone المتاحة، لذا يمكنك العثور على واحدة تناسب أسلوبك وميزانيتك.

سماعة رأس AirPods

سماعة رأس AirPods

توفر سماعات رأس AirPods تجربة استماع لاسلكية رائعة. فهي مريحة وسهلة الاستخدام، كما أنها توفر صوتًا عالي الجودة.

Apple Pencil

Apple Pencil

يعد Apple Pencil أداة رائعة للرسم والكتابة والتحرير. إنه متوافق مع أجهزة iPhone و iPad، مما يجعله استثمارًا رائعًا إذا كنت تستخدم كلا الجهازين.

حافظة شاحن MagSafe

حافظة شاحن MagSafe

تعد حافظة شاحن MagSafe طريقة رائعة لحمل هاتفك وشحنه في نفس الوقت. إنها خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، كما أنها توفر حماية إضافية لجهازك.

هذه مجرد أمثلة قليلة لبعض أكثر إكسسوارات iPhone فائدة. مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، يمكنك العثور على الملحقات التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك.

فيما يلي بعض الإكسسوارات الأخرى التي قد ترغب في التفكير فيها:

• حامل iPhone

• كفر حماية للشاشة

• بنك طاقة

• سماعة رأس سلكية

• كاميرا خارجية

بالطبع، ليس كل شخص يحتاج إلى جميع هذه الملحقات. ومع ذلك، فإن أيًا من هذه الملحقات يمكن أن يساعدك في تحقيق أقصى استفادة من جهاز iPhone الخاص بك.

iPhone الإكسسوارات AirPods Apple Pencil MagSafe شاحن MagSafe

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