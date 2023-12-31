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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بنصف سعر iPhone.. أفضل موبايل Oppo للشباب في 2023

بنصف سعر iPhone..أفضل
بنصف سعر iPhone..أفضل موبايل Oppo للشباب في 2023

أطلقت شركة Oppo مصر أفضل هاتف ذكي لها في السوق المصري في عام 2023، وهو هاتف Oppo Find X5 Pro. يتميز الهاتف بأداء قوي للغاية وكاميرا عالية الدقة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشباب.

يتوفر الهاتف Oppo Find X5 Pro بشاشة مقاس 6.7 بوصة من نوع LTPO AMOLED، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة ColorOS 12.1.

بنصف سعر iPhone..أفضل موبايل Oppo للشباب في 2023 

تبلغ سعة بطارية الهاتف Oppo Find X5 Pro قوة 5000 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة يمكنها أن تستمر مع الاستخدام العادي لمدة تصل إلى يومين. يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

يتميز الهاتف  Oppo Find X5 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 50 ميجابكسل (واسعة الزاوية) + 13 ميجابكسل (تليفوتوغرافي)، وهي كاميرا احترافية يمكنها التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة في مختلف الظروف.

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأبيض، ويبلغ سعره 39 ألف جنيه مصري.

 

مواصفات هاتف Oppo Find X5 Pro

 

• الشاشة: 6.7 بوصة من نوع LTPO AMOLED

• المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 12 جيجابايت

• الذاكرة التخزينية الداخلية: 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD

• نظام التشغيل: Android 12 مع واجهة ColorOS 12.1

• الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 50 ميجابكسل (واسعة الزاوية) + 13 ميجابكسل (تليفوتوغرافي)

• الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير

• السعر: 39 ألف جنيهًا مصريًا

بنصف سعر iPhone..أفضل موبايل Oppo للشباب في 2023 

مزايا هاتف Oppo Find X5 Pro

 

• أداء قوي للغاية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

• كاميرا عالية الدقة بدقة 50 ميجابكسل

• شاشة AMOLED عالية الجودة

• تصميم أنيق ومميز

 

عيوب هاتف Oppo Find X5 Pro

 

• سعر مرتفع

• لا يدعم الشحن اللاسلكي السريع

 

يعد هاتف Oppo Find X5 Pro أفضل خيار للشباب الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأداء قوي للغاية وكاميرا عالية الدقة. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED عالية الجودة وتصميم أنيق ومميز، كما أنه يدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

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