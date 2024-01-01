أعلنت شركة Vivo مصر اليوم عن إطلاق أفضل هاتف ذكي لها في الفئة المتوسطة في عام 2023، وهو هاتف Vivo V23e. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة AMOLED عالية الجودة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشباب.

يتوفر الهاتف Vivo V23e بشاشة مقاس 6.44 بوصة من نوع AMOLED، ومعالج MediaTek Dimensity 810، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة Funtouch OS 12.

تبلغ سعة بطارية الهاتف 4050 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة يمكنها أن تستمر مع الاستخدام العادي لمدة تصل إلى يوم كامل. يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 44 واط.

يتميز الهاتف Vivo V23e بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (واسعة الزاوية) + 2 ميجابكسل (ماكرو)، وهي كاميرا مناسبة للاستخدام اليومي. تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل، وهي كاميرا رائعة لتصوير السيلفي.

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق، ويبلغ سعره 8000 جنيهًا مصريًا.

أفضل موبايل Vivo في 2023 للفئة المتوسطة..بكاميرا أفضل من سامسونج و Oppo

مواصفات هاتف Vivo V23e

• الشاشة: 6.44 بوصة من نوع AMOLED

• المعالج: MediaTek Dimensity 810

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 8 جيجابايت

• الذاكرة التخزينية الداخلية: 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD

• نظام التشغيل: Android 12 مع واجهة Funtouch OS 12

• الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (واسعة الزاوية) + 2 ميجابكسل (ماكرو)

• الكاميرا الأمامية: 50 ميجابكسل

• البطارية: 4050 مللي أمبير

• السعر: 8000 جنيهًا مصريًا

مزايا هاتف Vivo V23e

• تصميم أنيق

• شاشة AMOLED عالية الجودة

• كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل

• سعر مناسب

أفضل موبايل Vivo في 2023 للفئة المتوسطة..بكاميرا أفضل من سامسونج و Oppo

عيوب هاتف Vivo V23e

• سعة بطارية متوسطة

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

يعد هاتف Vivo V23e خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي أنيق بشاشة AMOLED عالية الجودة وكاميرا خلفية قوية. يتميز الهاتف أيضًا بسعر مناسب، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن قيمة مقابل المال.