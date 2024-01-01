في أول أيام 2024.. كارثة البرد المتجمد يجتاح إقليم كشمير



قال مسؤول في الأرصاد الجوية الهندية إن الحد الأدنى لدرجة الحرارة في إقليم كشمير انخفض إلى 5.2 درجة مئوية تحت الصفر صباح يوم الاثنين، واجتياح موجة البرد المتجمد لمدن الإقليم.

وبحسب الصحف المحلية، فقد شهد وادي كشمير أول يوم تقشعر له الأبدان من العام الجديد، حيث انخفضت درجة الحرارة الدنيا عدة درجات تحت نقطة التجمد في العديد من المناطق يوم الاثنين.

وقال مسؤول في الأرصاد الجوية إن الحد الأدنى لدرجة الحرارة في العاصمة الصيفية سريناجار انخفض إلى 5.2 درجة مئوية تحت الصفر في الصباح.

وبينما تكافح كشمير البرد القارس، فإن التأثير على الحياة اليومية والبنية التحتية واضح، حيث جعلت درجات الحرارة المتجمدة الأنشطة اليومية تحديًا للسكان.

وقال أحد السكان المحليين في سريناجار لوكالة ANI الهندية: "كانت درجة الحرارة في جامو وكشمير -5.4 درجة تحت الصفر ليلاً. أينما صببنا الماء يتجمد. يأتي الناس بأعداد كبيرة للاستمتاع بالطقس. بالأمس، كان هناك احتفال كبير أمام لال تشوك. نصلي من أجل ذلك، إذا كان هناك ", وتابع: "تساقط الثلوج ثم سيهدأ البرد قليلاً لأن أطفالنا وشيوخنا أصيبوا بالمرض".

وتجمدت بحيرة دال وغيرها من المسطحات المائية التي تجذب السياح والسكان المحليين لركوب الخيل.

أدى الضباب إلى انخفاض الرؤية بشكل كبير على الطريق خلال الصباح

ومع ذلك، يستمتع السياح بالطقس.

وقال سائح من جايبور "وصلنا إلى هنا الليلة الماضية فقط. وفي الصباح رأينا طبقة رقيقة من الثلج تراكمت. ونظرا لطبيعة الطقس، نعتقد أننا سنستمتع به كثيرا".

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن يستمر الطقس نفسه في منطقة الاتحاد طوال الأسبوع، ومن المحتمل أن تتراوح درجة الحرارة الدنيا بين 1 و8 درجات مئوية تحت الصفر.