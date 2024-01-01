لـ الآباء الجدد.. 200 جنيه غرامة تلاحقك حال ارتكاب هذا الفعل

تعتبر اللقاحات أحد أبرز السبل القائمة على رعاية الأطفال وحمايتهم من العدوى الخارجية، إلى جانب إعدادهم صحيا وجسديا للتمتع بمستقبل صحي خال من الأمراض، كما أنها تؤدي دورًا كبيرًا في الحفاظ على الصحة.

وعاقب القانون الآباء بغرامة مالية تصل لـ200 جنيه حال تخلفهم أو امتناعهم عن إعطاء اللقاحات لأطفالهم، حيث نصت المادة رقم 25 من قانون الطفل، على وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وطبقا للقانون، فإن تحصين الطفل وتطعيمه يقع على عاتق والديه أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته، مع إمكانية تحصين الطفل من خلال الاستعانة بطبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد.

عقوبات المخالفين

يعاقب كل من يخالف هذه المادة بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.