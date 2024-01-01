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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عام من احتجازه.. تعليق إيران على إطلاق سراح المواطن الإسباني

الخارجية الايرانية
الخارجية الايرانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الإفراج عن مواطن إسباني محتجز في إيران كان خطوة "إنسانية وقانونية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأفادت السفارة الإيرانية في مدريد ووسائل اعلام ايرانية، يوم الأحد، بأنه قد تم إطلاق سراح مواطن إسباني احتجزته السلطات الإيرانية بسبب الاشتباه في التجسس.

وقالت السفارة الإيرانية لدى إسبانيا على منصة "إكس": "يسرّ سفارة جمهورية إيران الإسلامية أن تعلن الإفراج عن سانتياغو سانشيز كوخيدور وهو المواطن الإسباني الوحيد المسجون في إيران".

وأضافت السفارة: "يأتي الإفراج عنه في إطار العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين وعملا بالقوانين"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان سانتياغو سانشيز كوخيدور، مشجع كرة القدم الإسبانية، قد انطلق مطلع يناير 2022 مشيا من منطقة مدريد باتجاه قطر لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم التي بدأت في 20 نوفمبر من العام نفسه.


لكن أخباره انقطعت عن عائلته قبل أسابيع من انطلاق مونديال 2022.


في آخر منشور بتاريخ الأول من أكتوبر 2022 على حسابه على تطبيق إنستغرام حيث وثق رحلته، قال إنه في قرية في شمال العراق وعلى وشك دخول إيران.


ثم قال لوالديه، في رسالة صوتية بثتها قناة تلفزيونية، إنه ذاهب إلى طهران قبل النزول إلى ميناء بندر عباس على مضيق هرمز لركوب قارب إلى قطر.


بعد أيام من ذلك، أبلغت وزارة الخارجية الإسبانية عائلة السائح أنه تم توقيفه، حسبما قالت والدته سيليا كوخيدور لوكالة "فرانس برس" في نهاية أكتوبر 2022.

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