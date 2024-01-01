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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشرطة الألمانية توقف ثلاثة أشخاص على صلة بتدبير هجوم على كاتدرائية كولونيا

الشرطة الإلمانية
الشرطة الإلمانية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، قيام الشرطة الألمانية بتكثيف من دورياتها الأمنية في المدينة، حيث منع مئات من أفرادها المظاهرات، وأغلقت كاتدرائية كولونيا أبوابها أمام السياح، بينما سمح للمصلين بدخولها.

وأوقفت الشرطة الألمانية ثلاثة أشخاص آخرين، على صلة بتهديد أبلغ عنه قبل أسابيع، وكان يتعلق بتدبير هجوم على كاتدرائية كولونيا خلال أيام عطلة نهاية العام.

وتم الإيقاف بعيد أيام من اعتقال شاب ثلاثيني طاجيكي، على صلة بالإعداد لتنفيذ هجوم على الكاتدرائية المشهورة عالميا، غرب ألمانيا.

 

هجوم "إرهابي"

ويعتقد وفق يوروفجين أن المشتبه بهم كانوا يعدون لاستعمال عربة خلال الهجوم، عشية رأس السنة الميلادية الجديدة 2024. وكان إنذار بوقوع هجوم "إرهابي" أطلق في كولونيا منذ نحو شهر.

الشرطة الألمانية المظاهرات الكاتدرائية كاتدرائية كولونيا غرب ألمانيا هجوم ارهابي

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