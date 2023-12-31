ليلة رأس السنة.. اعتقالات في ألمانيا بسبب مؤامرة إرهابية ضد كاتدرائية كولونيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على 3 أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم على الكاتدرائية في مدينة كولونيا ليلة رأس السنة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الشرطة في مدينة كولونيا غرب ألمانيا، إن الوسيلة التي كانت مقررة للهجوم هي سيارة، مضيفة أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول الموقع.

وشددت فرنسا وألمانيا الإجراءات الأمنية قبيل احتفالات ليلة رأس السنة في أعقاب تحذيرات من أن الحرب الإسرائيلية على غزة تزيد من خطر وقوع هجمات إرهابية.

وعززت الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية قواتها بعد ورود تقرير يفيد بأن جماعات متطرفة ربما تخطط لهجوم على الكاتدرائية الشهيرة في المدينة عشية رأس السنة الجديدة.

وقال الضابط مارتن لوتز في مؤتمر صحفي إنه سيتم نشر ضباط يحملون أسلحة رشاشة ويرتدون سترات واقية في المدينة.

وأعلنت الكاتدرائية القوطية في المدينة أنها ستفتح أبوابها فقط للخدمات الكنسية حتى إشعار آخر “بسبب الوضع الأمني الحالي”، وفقًا لبيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، تحاول الشرطة في برلين رفع مستوى الوعي بمخاطر الألعاب النارية عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة برلين عبر حسابها على منصة "إكس" "لا تهاجموننا.. لا تطلقوا علينا الألعاب النارية والصواريخ"، وذلك لتجنب العقوبات أو السجن لعدة سنوات.

وتزايدت المخاوف بعد أن تحولت احتفالات ليلة رأس السنة في برلين العام الماضي إلى أعمال شغب عنيفة، وأصيب العديد، بينهم ضباط شرطة ورجال إطفاء، قالوا إن الألعاب النارية استهدفتهم عمداً، كما أشعلت الألعاب النارية حرائق في الشوارع.