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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يزيل مخالفات بناء في مهدها بعدة مناطق ..صور

صدى البلد

 

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملات لإزالة مخالفات البناء في مهدها بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز.

وأكد أن فترة الاجازات والأعياد لن نسمح خلالها بأى مخالفات، أو تعديات، وسيتم التعامل بكل حسم، وشدة، وفقا للقانون، مع أى مخالف.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم إزالة زيادة في غرف السطح بقطعة 218بنفسج 7 بالتجمع الأول، وإيقاف المخالفات في مهدها، وإزالة أعمدة للشروع فى زيادة بغرف السطح بالقطعة رقم 435 أ بحى جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس، وإزالة كاملة لأعمدة مخالفة في قطعة 61 قرنفل 8 بالتجمع الأول، وقطعة رقم  2 نرجس 6 بالتجمع الخامس، وإزالة زيادة فى غرف السطح فى القطع أرقام  412 و334 و142 بمنطقة الياسمين 7 و5 و6 بوجود إدارتي الأمن والتنمية.

وفي ذات السياق، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة محور ( R R) بدايةً من تقاطعه من محور العبور  بالتجمع الثالث، وحتى تقاطعه بمحور محمد بن زايد بالامتداد الشرقي بطول 8 كم.

وأضاف أن المشروع يقوم على خدمة مناطق مشروعات الإسكان القومية بالتجمع الثالث " سكن مصر - دار مصر "، فضلاً عن مناطق " الأندلس - المستثمر الصغير "، بالإضافة إلى منطقة النوادي والكمبوندات القائمة بالامتداد الشرقي للمدينة.

وأكد " الغيطي " على جميع التنفيذيين ضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة الالتزام بوسائل الأمن الصناعي و السلامة المهنية خلال التنفيذ، مع تطبيق الاشتراطات الفنية، وأصول الصناعة المعمول بها .

 

 

 

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