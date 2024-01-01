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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يستقبل وحدة التواصل ودعم المعلمين للتهنئة بالعام الجديد

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

استقبل  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم مدير وأعضاء وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، وذلك لتهنئته بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤م .

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وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

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كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتورة مرفت فايد، مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين على تهنئة العام الجديد، ودورها الفعال والبارز للوقوف على حل كافة قضايا المعلمين، وتفعيل مسؤوليات الوحدة، ومشاركة العاملين في جميع قضاياهم، والعمل على حلها، بالإضافة إلى تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي للسادة المعلمين والعاملين، متمنيا للوحدة دوام التوفيق والتقدم.

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