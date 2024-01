شاهد تعلن عن الموعد النهائي لطرح مسلسل " روز وليلي "

اعلنت منصة شاهد عن موعد طرح مسلسل روز وليلي ، والمقرر ان يجمع بين كل من الفنانات يسرا ونيللي كريم .

وكشفت منصة شاهد vip ان يوم 11 يناير الجاري ، سيكون موعد طرح الحلقات الاولي من العمل .

يضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.

ويأتي ضمن عشر حلقات تمتد كل منها على مدى نحو ساعة تلفزيونية.

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و "Ana" و "Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و "Cardella" و "On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.