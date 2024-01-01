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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضوية مصر لـ بريكس تبدأ اليوم 1 يناير .. نواب : زيادة معدلات التبادل التجاري.. والتحرر من قبضة الدولار أبرز مكاسبها

بريكس
بريكس

 

  • رسميا..انضمام مصر لمجموعة البريكس 2024
  • برلماني:تواجد مصر في تجمع بريكس خطوة هامة فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية
  • برلمانية:  تواجد مصر في تجمع بريكس 2024 يعكس أهميتها كدولة لها دورا محوريا إقليميا وعالميا 

قال مبعوث دولة جنوب إفريقيا لمجموعة بريكس، إن دول مصر السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا ستنضم إلى مجموعة بريكس اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2024.

فى هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بانضمام مصر لمجموعة البريكس هذا العام، مؤكدين أنها نقلة نوعية في سبيل  التحرر من قبضة الدولار ، كما أن الدولة  ستتمتع بفرص تجارية هائلة وتوسع في الصادرات والاستثمارات. 

 

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عضوية مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا لمجموعة بريكس تبدأ اليوم 1 يناير

 

بداية، أشاد  النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بتصريحات مبعوث دولة جنوب إفريقيا لمجموعة بريكس بشأن انضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا لمجموعة بريكس بداية من اليوم 1 يناير 2024 ، مؤكدا أن هذه العضوية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة وأن الـ"بريكس" يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم. 

وأكد “ هندي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن تواجد مصر في تجمع بريكس خطوة هامة فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم ، مشيرا إلى اكتسابها العديد من المكاسب الإقتصادية الكبري على رأسها  زيادة الاستثمارات الواردة إلى مصر خاصة أن موقع مصر كبوابة لإفريقيا يجعل منها شريكا و حليفا قويا لدول التحالف، إضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية كالقمح، خاصة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى. 

من جانبها ،ثمنت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، تصريحات مبعوث دولة جنوب إفريقيا لمجموعة بريكس بشأن انضمام مصر لمجموعة بريكس بداية من اليوم 1 يناير 2024، مؤكدة أن ذلك يعكس أهمية مصر كدولة لها دورا محوريا إقليميا وعالميا وأن ذلك سيحقق مكاسب إقتصادية متعددة  للبلاد.

 

وأكدت "نبيه" في تصريحات لـ “ صدى البلد ”  أن تجمع البريكس يستهدف بشكل أساسي كسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي من خلال تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، لافتة أن انضمام مصر لهذه المجموعة خلال هذا العام بمثابة دفعة قوية وطوق نجاة للإقتصاد الوطني.

 

مجموعة بريكس وافقت في أغسطس الماضي على انضمام السعودية للمجموعة بالإضافة إلى دول أخرى.

 

وتأسست مجموعة بريكس في عام 2009 بمشاركة كلّ من الصين والبرازيل والهند وروسيا، لتنضم إليها جنوب إفريقيا في عام 2010.

 

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