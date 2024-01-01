بكلمات مؤثرة| نبيلة عبيد تعزي لطيفة في وفاة والدتها

نعت الفنانة القديرة نبيلة عبيد والدة الفنانة لطيفة، وذلك عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وقالت نبيلة عبيد: خالص عزائي لصديقتي العزيزة الفنانة لطيفة في مصابها الأليم بوفاة والدتها...ربنا يصبرها هي والعائلة...وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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وتوفيت والدة الفنانة التونسية لطيفة بعد صراع مع المرض واحتجازها فى المستشفى الأيام القليلة الماضية .

لطيفة تطلب الدعاء

وكانت المطربة لطيفة، طلبت الدعاء لوالدتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت لطيفة عبر حسابها على إنستجرام، “ربنا يشفيكي يا أمي طول عمرك سندي وروحي وحياتي.. حياتي ماتسواش ولا حاجة من غيرك ربنا يخليكي لينا ويطولنا في عمرك ويحفظك لينا.. بتحبي الحياه والحياه بتحبك وبإذن الله ربنا هيقومك بألف سلامة”.