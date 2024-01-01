مدمرة البرز الإيرانية تدخل البحر الأحمر.. هل تشعل التوتر في المنطقة؟

عبرت سفينة البرز الحربية الإيرانية مضيق باب المندب ودخلت البحر الأحمر، وفقا لتقارير وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية في البلاد.

وقال تسنيم إن السفن الحربية الإيرانية تعمل في المنطقة "لتأمين ممرات الشحن منذ عام 2009".

وهاجم الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أكثر من 20 سفينة على طول طريق الشحن على البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة.

وتقول إيران إن الحوثيين يتصرفون بشكل مستقل ولم يتلقوا تعليمات من إيران.

بينما تلقي العدي من الدول اللوم على طهران في تزويد الجماعة المتمردة بأنظمة جوية غير مأهولة وصواريخ كروز وصواريخ باليستية في الماضي، وقد استخدم بعضها في الهجمات الأخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن مدمرة إيرانية قتالية اقتربت من البحرِ الأحمر للاستقرار قرب مضيق باب المندب.

وحسب الوكالة الإيرانية، تعد المدمرة الإيرانية القتالية "إيران البرز"التي تحركت للبحر الأحمر بصحبة السفينة العسكرية "بوشهر"، مزودة بصواريخ كروز بحرية.

يأتي ذلك مع تزايد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حيث نفذوا أكثر من 20 هجومًا على السفن في ممر الشحن الحيوي منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة.