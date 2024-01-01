عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يصدق على 52 حالة تصالح لمخالفات البناء بدهب والطور

الدكتورة اين
الدكتورة اين

صدق  اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء علي   12 عقد تقنين أوضاع لمواطني مدينة طور سيناء، و40 عقد لمواطني مدينة دهب وذلك خلال عرض الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين وذلك بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وشدد المحافظ على تطبيق القانون على الجميع وتحمل المسئولين عن منظومة التقنين كافة المسئولية القانونية كاملة للاجراءات التي تتم وفقًا للقانون المنظم لذلك مشيرًا إلى أن المحافظة جادة فيما تقوم به من إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الدولة مطالبًا بضرورة الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدالة.

ووجه فوده بتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية لافتًا إلى أن العقد الجديد الموحد الذى أصدرته المحافظة يحتوى على العديد من وسائل التأمين التى تمنع التزوير والتقليد بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.

جنوب سيناء دهب تقنين تصالح فودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: الرئيس مهتم بتطوير وتنمية وتعمير أرض الفيروز

محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد نقابة الزراعيين.. ويبحث إنشاء مركز لرعاية المانجروف

ترشيحاتنا

بسبب زلزال اليابان .. رسالة مهمة من البحوث الفلكية بمصر

خناقة بالشوم والحجارة.. شقيق يُنهي حياة أخيه في القليوبية والسبب صادم

التعدي على زميل بجامعة المنيا.. طلب عاجل من الصحفيين لـ وزير التعليم العالي

ما معنى قول الله تعالى «وهديناه النجدين».. والأسرار التي اختص بها آدم؟

فيوتشر يكشف مفاجأة عن انتقال نجم الأهلي السابق للزمالك.. تفاصيل

تحول جديد بسياسة أوروبا.. ماذا تقرر القارة العجوز بشأن حربي غزة وأوكرانيا واليورو؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

من غير بطانة .. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا في الرياض

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ