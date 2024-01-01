الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “ تيك توك ” فيديو للفنان جورج وسوف، أثناء احياءه حفلا غنائيا بمناسبة العام الجديد 2024 ليلة أمس في دبي .

واقتحم معجب المسرح على الفنان الشهير جورج وسوف أثناء تقديمه وصلته الغنائية ، إلا أن الأمن تدخل سريعا قبل أن يصل إليه.

وكان قد حرص المطرب جورج وسوف على احياء فقرته الغنائية ضمن حفل دبي ليلة رأس السنة والذى افتتحته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.



ونظرا لعدم قدرته أبو وديع على الوقوف قام بإحياء فقرته الغنائية وهو جالسا على كرسي، حيث قدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها الهوى سلطان وبيتكلم عليا وسهرت الليل ويوم الوداع وأنت غيرهم وكلامك حبيبي .

ويحتفل الفنان جورج وسوف بعيد ميلاده ، والذى يعد من أهم من المطربين فى تاريخ الغناء العربي ، خاصة وانه يملك طابع خاص فى غناءه .

ولد جورج وسوف في قرية كفرون بسوريا، و بدأ مسيرته الفنية بغناء المواويل التي نشأ وتربى على سماعها فى بيت والده، وكانت صدفة غريبة عندما قام بغناء أحد هذه المواويل فى حفلة مدرسية وسمعه فيها بائع شرائط كاسيت، وشعر بموهبته المبكرة فقام بتسجيل الموال ونشره.