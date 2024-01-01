إسلام صادق : لكم عندي مفاجآت كبيرة

اعلن الاعلامي اسلام صادق عن مفاجأة يبثها الي جمهوره قريبا برفقة كابتن رضا عبد العال واحمد جمال .

ونشر صادق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ تحدثت مع النجم رضا عبد العال والإعلامي المتميز أحمد جمال في أسرار و مفاجآت سأعلن عنها قريبا".



كانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.