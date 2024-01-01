مهاجم الفريق.. أول الراحلين عن الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية

استقرت الأمور داخل النادي الأهلي على إعارة صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووافق الجهاز الفني وإدارة الكرة بالنادي على رحيله بناءً على رغبته، بسبب استبعاده المستمر من حسابات الجهاز الفني.

ومن المتوقع إعارة اللاعب إلى فريق مودرن فيوتشر، كجزء من صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد القادم إلى الأهلي.

واكدت مصادر داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي النادي الأهلي يقتربون من حسم صفقة المهاجم الدنماركي فلسطيني الأصل وسام أبو علي المحترف في الدوري السويدي، حيث تقدم الأهلي بعرض مالي وصل إلى مليون و100 ألف دولار، لكن إدارة نادي سيريس السويدي طلبت رفع المقابل المادي إلى مليون و600 ألف دولار.

ووفقا لما أكده المصدر، فأنه تم الحصول على توقيع اللاعب بعد الاتفاق على التفاصيل التعاقدية، حيث وقع لمدة 4 سنوات مع راتب يقارب المليون دولار للموسم الواحد.

ومن المتوقع أن يجري اللاعب الفحص الطبي ويتم تفعيل العقد عند وصوله إلى القاهرة، ليتم بعدها انتظار البطاقة الدولية والاستغناء عنه من ناديه السويدي.

كانت مباراة فيندسيسيل ولينجبي في دوري الدرجة الثانية الدنماركي، قد شهدت في 11 سبتمبر 2021، لحظات مروعة عندما سقط اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي على أرض الملعب بسبب توقف عضلة القلب، في مشهد أعاد إلى الأذهان حادثة كريستيان أريكسين في يورو 2020.

وتدخلت الأطقم الطبية بسرعة، ونُقل اللاعب إلى المستشفى، وأصدر ناديه بيانًا مطمئنًا حول حالته، وبعد فترة من التأهيل، عاد وسام بتألق ليواصل مسيرته الرياضية، محققًا 16 هدفًا في الموسم التالي 2022-2023.