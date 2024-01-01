عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريح مفاجئ وصادم من كهربا بشأن غرامة الزمالك |ماذا قال؟

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي

أعرب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، عن طموحاته لعام 2024، معربًا عن رغبته في تحقيق العديد من الأمور الإيجابية في هذا العام.

 قال كهربا في تصريحات تلفزيونية: “السنة الماضية كانت رائعة، وأجمل لقطة فيها كانت عودتي لكرة القدم من جديد؛ لأن هذه الفترة كانت من أصعب الأوقات”.

txt

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

txt

خلال ساعات.. شوبير: الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين من العيار الثقيل

txt

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

txt

حازم إمام: كنا بنادي على كهربا داخل نادي الزمالك يا أهلاوي

كهربا يشكر الأهلي

وأعرب اللاعب عن شكره لجماهير الأهلي، مؤكدًا حبه الكبير لها، وأعرب عن أمنيته في أن يكون عند حسن ظن الجماهير في كل مباراة، معبرًا عن رغبته الدائمة في تسجيل الأهداف. 

وبالنسبة لطموحاته في العام الجديد، أعرب كهربا عن رغبته في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري، وكذلك تحقيق البطولات مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي.

وعن غرامة الزمالك، قال كهربا: “لا أحلم بدفع غرامة الزمالك ولكن أحلم بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري”. 

كهربا النادي الأهلي الأهلى كأس الأمم الافريقية منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

ترشيحاتنا

ما معنى قول الله تعالى «وهديناه النجدين».. والأسرار التي اختص بها آدم؟

فيوتشر يكشف مفاجأة عن انتقال نجم الأهلي السابق للزمالك.. تفاصيل

تحول جديد بسياسة أوروبا.. ماذا تقرر القارة العجوز بشأن حربي غزة وأوكرانيا واليورو؟

إسرائيل تعلن استهداف مواقع لـ حزب الله جنوب لبنان

أوكرانيا ليست ضمنهم.. بوتين يكشف من هم أعداء روسيا

رتوش بسيطة.. شوبير يعلن خبراً عاجلا عن صفقات الأهلي الشتوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

من غير بطانة .. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا في الرياض

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ