تصريح مفاجئ وصادم من كهربا بشأن غرامة الزمالك |ماذا قال؟

أعرب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، عن طموحاته لعام 2024، معربًا عن رغبته في تحقيق العديد من الأمور الإيجابية في هذا العام.

قال كهربا في تصريحات تلفزيونية: “السنة الماضية كانت رائعة، وأجمل لقطة فيها كانت عودتي لكرة القدم من جديد؛ لأن هذه الفترة كانت من أصعب الأوقات”.

كهربا يشكر الأهلي

وأعرب اللاعب عن شكره لجماهير الأهلي، مؤكدًا حبه الكبير لها، وأعرب عن أمنيته في أن يكون عند حسن ظن الجماهير في كل مباراة، معبرًا عن رغبته الدائمة في تسجيل الأهداف.

وبالنسبة لطموحاته في العام الجديد، أعرب كهربا عن رغبته في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري، وكذلك تحقيق البطولات مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي.

وعن غرامة الزمالك، قال كهربا: “لا أحلم بدفع غرامة الزمالك ولكن أحلم بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري”.