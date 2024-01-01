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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام: كنا بنادي على كهربا داخل نادي الزمالك يا أهلاوي

صدى البلد

فجر حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة عن انتماءات اللاعبين وقت تواجده مع فريق الزمالك، وتحديدا الثلاثي الذي انتقل إلي الأهلي وهم ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور.

وقال حازم، خلال تصريحات تلفزيونية بقناة “دي ام سي”،:" كنا عارفين إن كهربا أهلاوي وكنا بنادي عليه يا أهلاوي وقت وجودي في الفريق والكل كان عارف إنه أهلاوي"

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وعن إمام عاشور، قال إمام:" إمام كان زملكاوي جدا وغيور علي النادي وواضح حبه للزمالك وعارفين كلنا أنه زملكاوي لذلك كانت صدمة بالنسبة لي انضمامه للإهلي".

وعن ياسر إبراهيم، قال حازم،:" ياسر مش  موضح أوي وقت ما كان بيلعب معانا وكان لسه صغير لسه بيبدأ كورة".
 

 

الزمالك امام عاشور نادي الزمالك محمود عبد المنعم كهربا ياسر ابراهيم نجم نادى الزمالك

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