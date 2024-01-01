حازم إمام: كنا بنادي على كهربا داخل نادي الزمالك يا أهلاوي

فجر حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة عن انتماءات اللاعبين وقت تواجده مع فريق الزمالك، وتحديدا الثلاثي الذي انتقل إلي الأهلي وهم ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور.

وقال حازم، خلال تصريحات تلفزيونية بقناة “دي ام سي”،:" كنا عارفين إن كهربا أهلاوي وكنا بنادي عليه يا أهلاوي وقت وجودي في الفريق والكل كان عارف إنه أهلاوي"

وعن إمام عاشور، قال إمام:" إمام كان زملكاوي جدا وغيور علي النادي وواضح حبه للزمالك وعارفين كلنا أنه زملكاوي لذلك كانت صدمة بالنسبة لي انضمامه للإهلي".

وعن ياسر إبراهيم، قال حازم،:" ياسر مش موضح أوي وقت ما كان بيلعب معانا وكان لسه صغير لسه بيبدأ كورة".

