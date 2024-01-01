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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات خاصة لـ محمد عواد في مران الزمالك

صدى البلد

أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة بالركض حول الملعب على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

كان اللاعب خاض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش المران، قبل أن يخوض فقرة بالركض حول الملعب في نهاية المران، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

كانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

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