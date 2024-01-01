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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تدخله ..جمال العدل: شرط وحيد سبب تجديد أحمد فتوح لـ الزمالك

صدى البلد

 

كشف جمال العدل، المنتج السينمائي، كواليس تجديد أحمد فتوح تعاقده مع الزمالك، مؤكدًا أن البداية كانت من الإعلامي أحمد جمال الذي تحدث معه وطالبه بالتدخل لكن العدل رفض في البداية.

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وقال العدل في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أنه اشترط اعتذار فتوح أولًا لجماهير الزمالك، والإلتزام بجميع العقوبات، وهو ما فعله اللاعب، مؤكدًا أن حسين لبيب رئيس النادي كان يرفض في البداية الجلوس مع فتوح لولا وساطته هو وعمرو الجنايني.


وشدد العدل على أن فتوح أفضل ظهير أيسر في أفريقيا، ولم يكن مقبولا خروجه من الزمالك، كما أن اللاعب جدد بشروط الزمالك واعتذر لجماهير، متمنيًا أن تكون تلك المرحلة درس لفتوح.

برنامج زملكاوى الزمالك أحمد فتوح أحمد جمال عمرو الجنايني قناة الزمالك

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