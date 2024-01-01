لمزاملة حمدي فتحي.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن رحيل لاعب الفريق

كشف نجم الأهلي السابق ماهر همام مفاجأة بشأن اقتراب أحمد عبد القادر من الانضمام لصفوف نادي الوكرة القطري خلال شهر يناير الجاري.

وكتب ماهر همام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أحمد عبد القادر يقترب من الانضمام لصفوف نادي الوكرة القطري خلال شهر يناير الجاري علي سبيل الإعارة لنهاية الموسم ليجاور حمدي فتحي".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.