أحمد الطيب يستشهد بلاعبي الأهلي لمطالبة الزمالك بالإبقاء على حارس مرماه

علق الناقد الرياضي احمد الطيب على موقف محمد صبحي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة الأخيرة ومستقبله مع النادي في ظل وجود قرار من مجلس إدارة النادي بعرضه للبيع.

وكتب أحمد الطيب من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "محمد صبحى حارس الزمالك امكاناته ممتازة وموهوب.. تراجع مستواه لفترة لا يعنى الاستغناء عنه.. وإلا استغنى الأهلي عن معظم لاعبيه.. مش كده ولا ايه ؟ ".

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار ٢٠٢٤"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.