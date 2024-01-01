غلق 69 منشأة وضبط 5352 حالة إشغال متنوع خلال أسبوع بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدى لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق 69 منشأة، والتحفظ على عدد 5352 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3154 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ وفرض غرامات فورية تقدر ب مليون و11 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.