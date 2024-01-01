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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لسقوط كمرة خرسانية أثناء تركيبها بمحور كمال عامر|شاهد

سقوط كمرة خرسانية
سقوط كمرة خرسانية أثناء تركيبها بمحور كمال عامر

غبار كثيف من التراب، وصوت عال لرطمة قوية، وأصوات متداخلة، وهرع مجموعة كبيرة من الأهالي، هذا هو الحال أسفل محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، عقب سقوط كمرة خرسانية عملاقة على محور كمال عامر مما أدى إلى سقوط جزء من المحور.

سقوط كمرة خرسانية أثناء تركيبها

البداية كانت أثناء تركيب العمال، للكمر الخرساني العملاق أعلى الوصلة الرابطة بين محور صفط اللبن ومحور الفريق كمال عامر، وأثناء رفع «الونش» لكمر خرساني طوله 20 مترًا لتثبيته، انشطر إلى نصفين مما أدى إلى سقوطه على عدد من العمال وهو ما تسبب في مصرع أحدهم وإصابة 5 آخرين.

مصرع عامل وإصابة 5 آخرين ونقلهم للمستشفى

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية من مديرية أمن الجيزة، والحماية المدنية، إلى موقع الحادث، وأفادت التحريات بأنه أثناء القيام بأعمال الانشاءات ورفع ونش ضخم لكمرة خرسانية سقطت منه بشكل مفاجئ لتسقط على العمال في الأسفل مما أدى لمصرع أحدهم وإصابة 5 آخرين.

كما قامت على الفور سيارات الإسعاف بالتواجد مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية

وتقوم الأوناش المختصة برفع حطام الكمرة الخرسانية بينما تتولى الإدارة العامة لمرور الجيزة تسيير حركة المرور لما تسبب فيه الحادث من كثافات مرورية في المنطقة. 

محافظ الجيزة يتفقد موقع الحادث

وعلى جانب آخر، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع حادث انزلاق احدى الكمرات الخرسانية اثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى بولاق الدكرور مما أسفر عن سقوط حالة وفاة واصابة 5 افراد من المتواجدين بموقع العمل بإصابات طفيفة .

وأستمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث 
والذين أكدوا لمحافظ الجيزة على إتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامه بمحيط مواقع العمل وأن الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور .

محافظ الجيزة يطمئن على حالة المصابين بالمستشفى

كما حرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على حالة المصابين بمستشفى أم المصريين بجنوب الجيزة وذلك للوقوف على حالتهم الصحية .
وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابين حتى تمام شفاءهم ومغادرتهم للمستشفى .

محور الفريق كمال عامر طفرة مرورية لربط شمال الجيزة بجنوبها

يذكر أن مشروع محور كمال عامر، يأتي في إطار خطة الدولة لتخفيف الزحام على الطرق والمحاور الرئيسية لاستيعاب الكثافة السكانية حيث إن القاهرة الكبرى تقدر بما لا يقل عن 45% من الكثافة السكانية لمصر.

ويحدث المحور، طفرة مرورية كبيرة بمدينة الجيزة حيث يربط القوس الجنوبي للطريق الدائري بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، بطول 12 كم، وعرض (33 - 65.5) م كما يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثيني - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالي طول المحور 15 كم.

كما يتضمن المشروع، إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 - 3) حارات مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكباري التي تم إنشاؤها في المشروع بشكل حضاري، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.

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